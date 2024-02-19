İsrail katliamı yeniden yargı önünde! Lahey'de duruşma zamanı

19 Şubat 2024 06:37 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 12:52

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı katliamı, soykırım girişimine dönüştüren İsrail Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde hesap vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından talep edilen, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ele alınacağı duruşmalar başladı.

BM Genel Kurulu, İsrail'in, işgal ettiği Filistin'deki politikaları ve uygulamalarına dair 2022'de harekete geçti. Bu insanlık onurunu hiçe sayan uygulamaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü talep etti. Divan, bu kapsamda ilk sözlü duruşmasını yapıyor.

TÜRKİYE'NİN BEYANI 26 ŞUBAT'TA

Türkiye dahil 52 devlet ve üç uluslararası kuruluş beyanda bulunacak. UAD, İsrail'in hukuksuz eylemlerine ilişkin bulgu ve gözlemleri değerlendirecek.

Halka açık düzenlenecek duruşmalar, Filistin’in sunumuyla başlayacak. Bir hafta boyunca 52 ülke ve üç uluslararası kuruluşun sözlü beyanları dinlenecek. Türkiye de, 26 Şubat'ta, Divan'da görüşlerini aktaracak.

TÜM DÜNYA CANLI İZLEYECEK

Lahey Barış Sarayı’ndaki duruşmalar, canlı yayımlanacak. Divan, duruşmaların sonunda bağlayıcı olmayan bir danışma görüşü verecek.

UAD, 2004'teki bir kararında, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiği görüşünü bildirmişti.

GÜNEY AFRİKA'NIN AÇTIĞI DAVA GEÇEN AY GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Güney Afrika tarafından açılan davada Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in, askerlerinin Gazze'deki Filistinlilere karşı "soykırım" yapmasını önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına hükmetmişti. Buna karşın Tel Aviv, İslamcı silahlı grup Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla bağlantılı tüm soykırım iddialarını reddediyor.