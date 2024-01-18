İsrail katliamını perdeleme oyunu! "İran'ın hedefinde İslam dünyası var"

18 Ocak 2024 08:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:12

İsrail’in Gazze katliamı sürerken sözde Tel Aviv'inen büyük düşmanı konumundaki İran, İslam ülkelerini füzelerle vurmaya devam ediyor. Tahran yönetimi Irak ve Suriye’nin ardından önceki gece de Pakistan’daki Ceyşu’l-Adl isimli grubu hedef aldı

Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıyı değerlendiren uzmanlar “Tahran yönetimi İslam ülkelerine saldırarak tarihî misyonunu yineliyor. Aynı zamanda Gazze katliamını da perdeliyor" dedi.

DİKKAT DAĞITIYORLAR

Türkiye gazetesine konuşan Güney Asya Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir, İran'ın İslam dünyasının tek nükleer gücü niteliği taşıyan Pakistan’ı bilinçli bir strateji dahilinde vurduğunu belirtti.

GASAM Başkanı Demir “Her şeyden önce İsrail yönetimi için dünyadaki en büyük tehdit unsuru Pakistan. Bu tutum iki ülke içinde geleneksel refleks boyutunda. Diğer yandan Gazze’nin yok edilişini sadece basit slogan ve karşılıksız tehditlerle geçiştirerek izleyen İran, Irak, Suriyeli muhalif bölgeler ve Pakistan’ı bombalayarak dikkatlerin Gazze katliamından farklı alanlara kaymasını sağlıyor" dişe konuştu

İSRAİL'E TEK BİR FÜZE YOK!

İsrail’e yönelttiği tüm tehditlere rağmen işgal mevzilerine tek bir füze dahi atmadılar. Üstüne üstlük her gün farklı bir İslam ülkesini vuruyor. Irak ve İdlib’in ardından Pakistan- Belucistan eyaletine fırlattığı füzelerle kadın ve çocukları öldürdü. ‘Bu füzelerin adresi neden işgalci ve Gazze’de dünyanın en büyük katliamına imza atan İsrail değil de İslam beldeleri’ sorusunu sormak gerekir. Pakistan ile 1.000 kilometre sınıra sahip İran’a karşı ülke içerisinde çok büyük öfke var” dedi.

"TAHRİK AMACI TAŞIYOR"

Pakistan’da önümüzdeki şubat ayında gerçekleştirilecek seçime dikkat çeken Demir, “Şii molla rejimi, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’in ardından gözünü Pakistan’a dikmiş gözüküyor. Filistin dramının zirve olduğu böyle bir süreçte Pakistan’ı ülkede yaşayan ve nüfusun yüzde 10’unu teşkil eden Şiiler üzerinden karıştırmayı istiyorlar gibi bir durum var ortada. Mevcut bazı siyasi sıkıntılara ek etnik-mezhep temelli yeni bir bunalım üreterek Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan gibi Pakistan’ı da kaosa sürükleme peşindeler" dedi.

"İRAN'IN FARKLI BİR AJANDASI VAR"

Pakistan’da saldırıya halk ve yönetim düzeyinde çok büyük tepki oluştuğunu belirten Demir, "Pakistan hükûmeti bunu kendi egemenliğine karşı atılmış adım olarak nitelendirdi. İran’ın bütün dünyadan tepki göreceğini ve daha fazla yalnızlaşacağını bile bile bu saldırılara devam etmesi, bilinenin ötesinde çok farklı bir ajandası olduğunu gösteriyor. İslam dünyasına daha fazla dinamit ekerek İsrail’e zarar verilemez. Kudüs’e giden yol Pakistan, Türkiye, Lübnan, Irak, Afganistan, Azerbaycan, Suriye ve benzeri coğrafyalarda fitne ekerek açılmaz. Müslüman-Sünni ülkeleri kan gölüne çeviren İran silahları rotasını niçin işgalci emperyalistleri ve Siyonist merkezleri bulmuyor sorusu son yaşananlar ile daha da ciddi anlam kazandı” ifadelerini kullandı.

"550 YILDIR MÜSLÜMANLARLA SAVAŞIYORLAR"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara ise son saldırıları “İran’ın değişmeyen tarihî misyonu” olarak yorumladı.

Dinî ve etnik temelde Şii-Fars diyalektiğin Sünni toplum ve Arap, Türk, Kürt gibi bölge milletlerini asli düşman olarak nitelendirdiğini vurgulayan Büyükkara, “Şu ana dek İslam karşıtı hiçbir devlet ya da yapı ile mücadele etmediler. Zaman zaman Rus ve İngilizlerle çatışma zeminleri doğdu ancak anlaşma yoluna gittiler. Aynı yöntemi tarih boyu kendilerinden olmayan milletlerden ve Sünni İslam dünyasından esirgediler. Müslümanların Haçlı ve diğer işgal unsurları ile verdiği mücadeleye katılmadıkları gibi İslam ordularını arkadan hançerlemekten de geri durmadılar. Tam anlamıyla kendini 550 yıldır Müslümanlarla savaşa adamış bir İran gerçeği var karşımızda" ifadelerini kullandı.

Sünni-İslam dünyası ile savaşmanın İran'ın DNA’sına işlediğini yorumunda bulunan Büyükkara sözlerini şöyle sürdürdü: "Sürekli olarak Müslümanlarla savaşmaya kodlanmış ve savaş pratiğini buna göre geliştiren bir motivasyona sahipler. Müslümanlarla savaşmazlarsa yok olacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple batıda Osmanlılar, Kuzey’de Kafkasyalı Şirvanlar, Güney’de Araplar, doğuda ise hep Özbekler ve Afganlarla savaştılar.”

PAKİSTAN: TÜM CEVAPLAR MASADA

Öte yandan Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran’a verilecek cevapta bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtiyor. Tahran’ın masum çocuklara saldırdığını açıklayan Pakistanlı kaynaklar, “Bölgesel durumun farkındayız. Gazze’deki krizin sona ermesi için katkıda bulunamadığı bir dönemde İran gündemde kalmaya niyetli” denildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da Tahran Büyükelçisi’ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini duyurdu.