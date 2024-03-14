İsrail katliamlarını sürdürüyor: Yardım dağıtım deposunu bombardımana tuttu: Çok sayıda ölü var

14 Mart 2024 17:54 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:10

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Dün gece saatlerinde yarım malzemesi almak için Filistinlilerin üzerine ateş açan işgalci İsrail ordusu, insani yardım dağıtım deposunu da vurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre; İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yardım dağıtım deposunu vurdu. Hain saldırıda; ilk belirlemelere göre en az 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda da bir evi bombaladı.

2,3 MİLYON KİŞİ İNSANİ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun kısmen çekildiği Han Yunus kentinin Hamed bölgesinde 15 kişinin cenazesine ulaşıldığını duyurdu. Cenazelerin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne taşındığı bildirildi.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları hedef aldığı saldırıları sürdürmesi ve insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon kişinin büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRILARI...

Uluslararası toplum, özellikle BM ve ona bağlı kuruluşlar, Gazze'de çoğu hastanenin kapalı olması, tıbbi malzeme eksikliği, açlık, susuzluk ve hijyen malzemelerinin yetersizliği nedeniyle ateşkes çağrısında bulunarak bölgeye insani yardımların artırılmasını talep ediyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinlinin öldüğü ve 73 bin 134 kişinin yaralandığı bildirilirken, halen enkaz altında binlerce kişinin olduğu ve sivil altyapının da hedef alındığı belirtiliyor.