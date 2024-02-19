İsrail Lahey'de bu kez Filistin topraklarını işgalin hesabını veriyor!

19 Şubat 2024 12:57 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 15:53

Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst yargı mercii olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD), İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında 1967 yılından bu yana gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin “danışma görüşü niteliğinde” duruşmalar başladı.

Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık etti. Bakan el-Maliki Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. İsrail Gazze halkına karşı yıllardır bir apartheid politikası uyguluyor. Filistinliler sömürgeciliğe ve apartheid'a katlandılar. Bu sözler karşısında öfkelenenler var. Oysa acı çektiğimiz gerçekler onları öfkelendirmeli" dedi.

"İsrail Filistinlilere sadece üç seçenek bıraktı: Yerinden edilme, gözaltı veya ölüm.''

İsrail'in işgalinin koşulsuz şekilde sona ermesi gerektiğini söyleyen Maliki, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki soykırım eylemlerini cezalandırma emrine karşı çıkıyor. Bunun devam etmesine izin verilmesi kabul edilemez. Buna bir an önce son vermek ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan 3,5 milyondan fazla Filistinlinin, topraklarının sömürgeleştirilmesine ve bunu mümkün kılan ırkçı şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Maliki, "Filistin'de, hayatınızın tamamını mülteci olarak geçirebilir, onurunuzdan ve yaşamınızdan mahrum bırakılabilirsiniz." dedi.

Maliki, Filistin'in halkı bulunmayan bir toprak olmadığının altını çizerek, "Bu topraklarda siyasi, kültürel, sosyal ve dini yaşam vardı." diye konuştu.

''FİLİSTİNLİLER YILLARDIR HAKLARINDAN MAHRUM''

BM tüzüğünde, tüm halkların kendi kaderini tayin hakkının güvence altına alındığını, dünyanın sömürgecilikten ve ırk ayrımcılığından kurtarılmasının taahhüt edildiğini hatırlatan Maliki, "Ancak Filistinliler on yıllardır bu haktan mahrum bırakılıyor." dedi.

Bakan Maliki, "Gazze'de devam eden soykırım, on yıllardır süren cezasızlık ve eylemsizliğin bir sonucudur. İsrail'in cezasızlığına son vermek ahlaki, siyasi ve hukuki bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN'İN AVUKATLARI: İSRAİL MÜZAKERELERİ ISRARLA REDDEDİYOR

Bakan Maliki'nin duruşmanın başındaki konuşmasının ardından söz alan Filistin’in avukatlarından Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Andreas Zimmermann, İsrail’in işgale ve çatışmalara son verecek müzakereleri ısrarla reddettiğini söyledi.

İsrail'in, uyuşmazlıkları barışçıl yolla çözme yükümlülüğüne aykırı davrandığının altını çizen Zimmermann, BM’nin onlarca kararını uygulamadığını, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı hareket ettiğini belirtti.

''İSRAİL HUKUKU İHLAL EDİYOR''

Avukat Zimmermann, mahkemenin talep edilen görüşü vermeyi reddetmesi için hiçbir zorlayıcı nedenin bulunmadığını vurgulayarak, "İsrail'in her gün devam eden ve yoğunlaşan uluslararası hukukun emredici normlarını ihlali göz önüne alındığında, mahkemenin tespitleri hem acil hem de önemlidir. Mahkeme, açıkça talep edilen görüşü sunma yetkisine sahiptir." dedi.

İsrail'in, uluslararası hukuk temelinde Filistin'le anlamlı müzakerelere girmeyi defalarca reddettiğini anımsatan Zimmermann, "Dolayısıyla, gelecekteki müzakerelerin sadece varsayımsal olasılığı, uluslararası hukukun uygulanmasından kaçınmak için bir bahane olarak kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

''FİLİSTİN TOPRAĞINI EN AZ FİLİSTİNLİYLE ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR''

Duruşmada söz alan avukatlardan Paul S. Reichler de İsrail'in Filistin topraklarını uzun süredir devam eden işgali ve ilhakının yasa dışı olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuka göre bu işgale tamamen ve koşulsuz son verilmesi gerektiğini geçerli ve tartışmasız gerçeklere dayanarak anlatacağını belirtti.

Reichler, uluslararası hukuka göre işgalin sadece geçici durum olabileceğinin "çok açık" olduğunun altını çizerek, işgalin nihai amacının ise "en az sayıda Filistinliyle en fazla miktarda Filistin toprağının kalıcı ele geçirilmesi" olduğunu söyledi.

''ABD VE FİJİ HARİÇ İSRAİL'İ SAVUNAN DEVLET YOK''

Avukat Reichler, davaya katılan diğer devletlerin sundukları yazılı beyanlarda Fiji ve ABD haricinde işgali açıkça savunan hiçbir devletin bulunmadığına dikkati çekti.

Danışma görüşüne beyanlarını sunan tüm devletler benzer şekilde İsrail'in tüm ihlallerine karşı çıkarken Fiji ve ABD'nin ise genel eğilimden farklı olarak İsrail'i destekleğini kaydeden Reichler, "İsrail, hangi uluslararası hukuk ihlalini yaparsa yapsın ABD, İsrail'i hesap vermekten korumak için öne çıkıyor." dedi.

Reichler, bu bağlamda, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "İsrail'in işgaline karşıyız ve hukuka aykırı. Diplomatlarımız, İsrail'i savunmak ile hukuken karşı çıktığımız şeyler arasında ikilemde kalıyor.” şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

Aralık 2022'de BM Genel Kurulu UAD'dan "İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlar" konusunda bağlayıcı olmayan bir "danışma görüşü" istemişti.

52 ÜLKE KANIT SUNACAK, TÜRKİYE DE SUNUM YAPACAK

UAD tüm hafta boyunca İsrail'in 1967'den bu yana sürdürdüğü işgalin hukuki sonuçları üzerine oturumlar düzenliyor ve daha önce "benzeri görülmemiş bir şekilde" 52 ülkenin kanıt sunması bekleniyor.

Aralarında ABD, Rusya ve Çin'in de bulunduğu ülkeler, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) merkezi olan Lahey'deki Barış Sarayı'nda yargıçlara hitap edecek. Türkiye de 26 Şubat'da bir sunum yapacak.