İsrail-Lübnan gerilimini zirveye çıkarak iddia: Nasrallah'ın torunu öldürüldü

04 Mart 2024 16:35 - Güncelleme : 04 Mart 2024 16:50

İsrail-Hamas savaşıyla beraber artan Lübnan gerilimi Hizbullah lideri Nasrallah'ın torununun ölümü iddiasının ardından zirveye taşınabilir. İsrail ordusu, cumartesi günü Lübnan'ın güneyinde bulunan Nekura bölgesine saldırı düzenledi. Bir aracı hedef alan İsrail güçlerinin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda en az 6 Hizbullah mensubu öldürüldü.

Suriye basını, İsrail'in bu saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın torununun da öldüğünü öne sürdü. Resmi kaynaklar ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

149 GÜNDE LÜBNAN'DA YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 226 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.