İsrail, Lübnan’da BM aracını vurdu

30 Mart 2024 15:07 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:07

İsrail-Lübnan sınırında gerilim arttı. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Rmeish köyü yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNFIL) gözlemcilerini taşıyan bir araca saldırdı. Güvenlik kaynakları, araçta bulunan 3 teknik gözlemcinin ve 1 Lübnanlı tercümanın yaralandığını belirtti.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırını temsil eden Mavi Hat'ta görevli teknik gözlemcilere yapılan saldırının doğrulandığı ancak saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğinin araştırıldığı ifade edildi. Gözlemcilerin devriye görevi sırasında yanlarında top mermisi patlaması sonucu yaralandığı belirtildi ve saldırının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

BM personelinin güvenliğinin sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Barışı koruma görevlileri, gazeteciler, tıbbi personel ve siviller de dahil olmak üzere savaş tarafında olmayanların korunmasının sağlanmasında uluslararası insani hukuk uyarınca tüm tarafların sorumluluğu vardır. Daha fazla insan gereksiz yere yaralanmadan tüm taraflara mevcut çatışmaları durdurma çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan yazılı açıklamada ise İsrail kuvvetlerinin UNIFIL'e ait bir araca saldırmadığı öne sürüldü.

SINIRDA TANSİYON YÜKSEK

Öte yandan İsrail, Gazze’nin yanı sıra yaklaşık 6 aydır Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktalara saldırı gerçekleştiriyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yaklaşık 270 Hizbullah mensubu ile aralarında çocukların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin de bulunduğu 50 civarında sivil hayatını kaybetmişti.

İsrail ayrıca UNIFIL'i ve Lübnan ordusunu da hedef almıştı. Kasım ayında UNIFIL, devriyelerinden birinin Lübnan'ın güneyinde İsrail'in açtığı ateşin hedefi olduğunu, ancak herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklamıştı.

UNIFIL geçtiğimiz ay, İsrail ordusunun kimliği açıkça belli olan bir grup gazeteciye ateş açtığını, bir Reuters çalışanını sini öldürerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etmişti.