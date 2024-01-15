İsrail öldürmeye devam ediyor! Gazze'de can kaybı 24 bini aştı

15 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:46

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufnaı operasyonuna karşılık gerekçesiyle İsrail, 101 gündür Gazze'ye bombalar yağdırmaya devam ediyor. Bölgede yoğun bombardımanını sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef alırken çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinliyi de öldürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte 132 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 252 Filistinlinin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 24 bin 100’e, yaralı sayısının ise 60 bin 834’e yükseldiği belirtildi.

GAZZE'YE 237 YARDIM TIRI GİRDİ

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi’ne girmesi planlanan 237 insani yardım tırının denetlendiği ve giriş izninin verildiği duyuruldu.

SİVİL ÖLÜMLERE DEĞİNMEYEN ABD'YE TEPKİ

Öte yandan Gazze'de her geçen gün ölen Filistinlilerin sayısı artarken Filistin Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, Gazze'de 100 gün boyunca İsrail saldırılarında öldürülenlere değinmeyen ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'deki İsrailli esirlere ilişkin mesaj paylaştı. Blinken mesajında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’de düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilere ise değinmedi.

''ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMAYANLARA YAZIKLAR OLSUN''

Filistin’in BM Misyonu, Blinken’ın İsrail saldırılarında öldürülen Gazzelilere değinmemesine tepki göstererek "100 gün boyunca öldürülen yaklaşık 24 bin kişiden tek bir söz bile edilmiyor; bunların yarısı çocuk. Suça ortak olan ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmayanlara yazıklar olsun." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin BM Misyonunun X hesaplarının etiketlendiği paylaşımda, "Yazıklar olsun onlara." ifadelerine yer verildi.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 100 günlük esaret çok uzun bir süre. Altı Amerikalı da dahil olmak üzere kalan tüm rehineler sevdikleriyle yeniden bir araya gelene kadar ABD dinlenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.