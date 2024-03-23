İsrail onlarca tankla Han Yunus'a girdi! Sivillerin çadırlarına ateş açtı

23 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:55

İsrail tankları ve askeri araçları, Filistin Un Şirketi'nin doğusundan Han Yunus ve Deyr el-Belah kentleri arasına girerek Mevasi el-Karara bölgesine ulaştı.

İsrail ordusu, makineli tüfek ve tanklarla, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı çadırlarla dolu Mevasi el-Karara bölgesine ateş açarken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

FİLİSTİNLİLERİN ÇADIRLARINI VE BİNALARINI YIKTILAR

Görgü tanıklarına göre bu ani saldırı ve bombalama, yüzlerce Filistinlinin Deyr el-Belah veya Refah kentine doğru bir kez daha kaçarak göç etmesine yol açtı. İsrail askeri buldozerlerinin bu bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve binalarını yıktığı belirtildi.

İsrail'in güvenli olduğunu öne sürdüğü ve Filistinlileri sığınmaya yönlendirdiği bölgeler arasında Mevasi el-Karara de yer alırken, yaklaşık iki aydır neredeyse her gün burası da bombalanıyor.

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 32 bin 70 Filistinli öldürüldü, 74 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.