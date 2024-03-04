İsrail ordu sözcülüğünde istifa dalgası... Soykırıma alet olmak istemiyorlar

04 Mart 2024 07:46 - Güncelleme : 04 Mart 2024 07:47

İsrail'in dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de sürdürdüğü soykırım girişimi her gün yeni bir katliamla sürerken, yaşanan trajedi İsrail Ordu Sözcülüğü çalışanlarnının bile vicdanına sığmadı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin ekibindeki personel arasında, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki katliam zinciri nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ DE BIRAKANLAR ARASINDA

İsrail’in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, “Sözcü Hagari’nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu.” denildi. Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht’in de olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun eski Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht

Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze Şeridi'ndeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor.

30 BİN 410 CİNAYET

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı. Halen enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da imha ediliyor.