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15 Ocak 2024 20:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:09

İsrail ordusu açıkladı: Gazze'deki 36'ncı Tümeni geri çekiyoruz

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i geri çekeceğini açıkladı. İsrail ordusu ağır kayıplar veren Golani Tugayı gibi dinlenmeye çekildikleri açıklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
İsrail ordusu açıkladı: Gazze&#039;deki 36&#039;ncı Tümeni geri çekiyoruz
İsrail, Gazze, Ordu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 101. gününde sürerken, Tel Aviv yönetiminden dikkat çeken bir karar geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i ağır kayıplar verdikleri için geri çekme kararı aldı.

36'INCI TÜMEN GERİ ÇEKİLECEK

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 tümenin "savaşa" devam edeceği, 36'ncı Tümen'in ise geri çekileceği belirtildi. İsrail ordusu 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada da, Gazze Şeridi'nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceğini bildirmişti.

GOLANİ TUGAYI MENSUPLARI AĞIR KAYIPLAR VERMİŞTİ

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu da 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu açıkladı: Gazze'deki 36'ncı Tümeni geri çekiyoruz

Ayrıca, İsrail resmi televizyonu KAN'ın 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde daha küçük askeri güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtilmişti. Ancak İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı.

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