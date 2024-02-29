İsrail ordusu çığırından çıktı! Şimdi de Suriye'ye bomba yağdırıyor

29 Şubat 2024 01:48 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 01:49

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana bomba yağdırdığı Gazze'nin ardından şimdi de komşu ülke Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını ileri sürdü.

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE İRAN DESTEKLİ GRUPLAR BULUNUYOR

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.