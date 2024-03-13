Gazze'de İsrail katliamı sürüyor! BM'ye ait tesis vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13 Mart 2024 16:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:57

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliamlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31 bini geçti. Bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilere gelen yardım malzemelerini ve dağıtım merkezlerini de hedef alan İsrail ordusu, bugün BM'ye ait bir merkezi daha vurdu.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir yardım dağıtım merkezini bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 5 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından aktardığı bilgilere göre; bazı yaralıların durumunun son derece kritik olduğunu ve Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

"İSRAİL YARGISIZ İNFAZLARLA GERGİNLİK ÇIKARMAK İSTİYOR"

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İsrail’i sürdürdüğü yargısız infaz politikasıyla ramazan ayında işgal altındaki Batı Şeria’da gerginlik çıkarmaya çalışmakla suçlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in sahada devam eden yargısız infazlarını kınıyoruz ve bunları, ramazan ayında Batı Şeria'yı toplumsal olarak ayaklandırmaya çalışanın işgal devleti olduğunun kanıtı olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.