İsrail ordusundan Lübnan'ı işgal provası

16 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:54

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla beraber Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de harekete geçmesi gerilimi tırmandırdı. İsrail'in Beyrut'taki Hamas lideri el-Aruri'ye düzenlediği suikast saldırısı ise gerilimi zirveye taşıdı. Lübnan, Tel Aviv yönetimini savaşa çekmekle suçlarken İsrail'in işgal provaları yaptığı ortaya çıktı. The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'in 228. Yedek Tugay'ı Lübnan'da bir saldırıyı simüle ederek tatbikat gerçekleştirdi. İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ise bu tatbikat sırasında açıklamalarda bulundu.

Lübnan sınırında Hizbullah ile çatışmaların daha da artması ihtimaline hazırlıklı olduklarını söyleyen Gordin, "İleriye yönelik hazırlık ve değerlendirmeleri sürdüreceğiz ve güçlendireceğiz." dedi.

AMAÇ HİZBULLAH'I ORTADAN KALDIRMAK

Şu anda Lübnan sınırında güvenliği sağlamak için on binlerce askerin konuşlandırıldığını aktaran Gordin, şimdiye değin sınırda çok sayıda hedefi vurduklarını ifade etti. Gordin, sınır bölgesindeki İsrail güçlerinin, "Hizbullah'ın yeteneklerini ortadan kaldırmak ve sınırdan uzaklaştırmak" için çalıştığını kaydetti.

Tatbikatta Lübnan'a saldırının simüle edildiği aktarıldı ancak detay verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

ABD'NİN LÜBNAN'DAN HİZBULLAH İSTEĞİ

ABD'nin Lübnanlı yetkililere "Hizbullah'ın İsrail sınırından 7 kilometre kadar içeriye çekilmesi ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanması" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen günlük "Al-Akhbar" gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu olarak görevlendirilen Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 11 Ocak'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile yaptığı 3'lü görüşmenin detaylarını paylaştı.

''SINIRDAN 7 KİLOMETRE UZAKLAŞSINLAR''

Hochstein'in toplantıda, Mikati ve Buhabib'e, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimcilerin evlerine geri dönebilmesi için Hizbullah mensuplarının 7 kilometre kadar İsrail sınırından uzaklaştırılması, yerine Lübnan ordusunun konuşlandırılması önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Hochstein'in, aksi durumda İsrail'in Lübnan'a karşı savaş başlatacağı uyarısı yaptığı kaydedildi.