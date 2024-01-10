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    • 10 Ocak 2024 04:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 04:48

    İsrail Refah kentine saldırdı: En az 15 kişi öldü

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    İsrail Refah kentine saldırdı: En az 15 kişi öldü
    Israil, Filistin, Saldırı

    Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

    Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

    Haberler>Dünya>İsrail Refah kentine saldırdı: En az 15 kişi öldü
    israilfilistinsaldırı
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