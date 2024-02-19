İsrail Refah'a saldırı için tarih verdi şartını öne sürdü

19 Şubat 2024 09:05 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 09:30

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, kuzeyden sürülen insanların sığındığı Refah'a saldırı planları için tarih verildi. Ramazan ayı öncesi Hamas'a çağrıda bulunan İsrail'in üst düzey isimlerinden ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, 10 Mart'ı işaret etti. Bu tarihe kadar İsrailli rehineleri bırakma çağrısı yapan Gantz, esirlerin bırakılmaması halinde Refah'a saldıracaklarını söyledi.

Gantz, "Bunun karşılığı çok fazla diyenlere çok açık bir şekilde şunu söyleyeceğim. Hamas'ın bir seçeneği var. Teslim olabilirler, rehineleri bırakabilirler ve bu sayede Gazzeliler de Ramazan ayını kutlayabilirler" dedi.

Gantz, İsrail'in Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah tehdidini ortadan kaldırmak, kalan yaklaşık 130 rehineyi evlerine getirmek ve Gazze'de Hamas'ı tamamen tasfiye etmek gibi hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

ESİR TAKASI VE ATEŞKES RAFA KALKTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sıklıkla Refah'a saldırı sinyalleri veriyor. ''Hamas'ı ortadan kaldırmak için'' Refah'a saldıracaklarını söyleyen Netanyahu, olası bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına ise sıcak bakmıyor. İsrailli Başbakan, Hamas'ın anlaşma taleplerini 'hayal ürünü' olarak değerlendiriyor.

Dünyanın dört bir yanından İsrail'e ''Katliamı durdur'' çağrısı gelse de Netanyahu tüm seslere kulaklarını tıkadı. Savaşın en başından beri İsrail'e destek veren ABD de Refah'a saldırı konusunda İsrail'i uyardı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 29 BİNE DAYANDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 397 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.