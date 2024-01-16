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16 Ocak 2024 17:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:53

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar: Hamas yenilgiye uğramaktan çok uzak

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyledi. Saar, Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünmenin ihtimal dahilinde olmadığını vurguladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar: Hamas yenilgiye uğramaktan çok uzak
İsrail, Hamas, Gazze, Filistin, Binyamin Netanyahu

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS'A ALTERNATİF GERÇEKLEŞMEYECEK"

Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." yorumunda bulundu.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN GERİ GETİRİLME HEDEFİNE BAĞLI KALINMALIDIR"

Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar: Hamas yenilgiye uğramaktan çok uzak

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarda Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedefler ortaya koymuştu.

Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

İsrail tankları paramparça oldu: Kassam Tugayları paylaştı, işte o anlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin içine giren İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlendiği görülüyor.

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