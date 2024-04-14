14 Nisan 2024 09:01 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:15
İsrail semalarında patlamalar görüldü
İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırıları ardından Tel Aviv semalarında patlamalar görüldü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
İran, dün akşam saatlerinde İsrail’e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını duyurdu.
İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında yer yer patlamalar görüldü.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Öte yandan İsrail yönetimi, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Duyurunun ardından İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nın Tel Aviv saatiyle 01.00-07.00 arası olan uçuşlar iptal edildi. Havalimanı'nda yoğunluk yaşandığı görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı