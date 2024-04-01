İsrail suçlarını örtbas etmek için yasa tasarısı sundu! İlk hedef Al Jazeera

01 Nisan 2024 16:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:48

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Binyamin Netanyahu'nun, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun yayınlarının İsrail'de durdurulması için baskı yaptığı belirtildi.

Haberde, "Netanyahu, İsrail Meclisindeki koalisyonun başkanı Ofir Katz ile görüştü ve ondan ada yasasının bu akşam mecliste yapılacak ikinci ve üçüncü okumalarda onaylanmasını sağlamasını istedi." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasanın, Başbakan'a Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma yetkisi verdiği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisinden alıntı yapılarak, "Başbakan, Al Jazeera'nın kanuna uygun bir şekilde kapatılması için derhal çalışacaktır." açıklamasına yer verildi.

EKİPMANLARA DA EL KONULUYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.

İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.

ONAY SONRASI YASA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.

İsrail Meclisi'nin ikinci ve üçüncü okumalarının onaylanması durumunda yasa yürürlüğe girecek.