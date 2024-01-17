İsrail ve Hamas arasında yeni anlaşma: İlaç temin edilecek

17 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:47

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 103 gündür devam ederken Katar müzakereler için çabaları sürdürüyor. Son olarak Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ve Hamas arasında insani yardımlar konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Gazze'deki İsraili esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Filistinlilere de ilaç ve insani yardım sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Sözcü Ensari, yani anlaşmanın Katar ve Fransa arabuluculuğunda gerçekleştiğini belirtti. İlaç ve yardımların, Gazze Şeridi'ne nakledilmek üzere bugün Katar Silahlı Kuvvetlerine ait iki uçakla Mısır’ın El-Ariş kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

NETANYUHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Netanyahu'nun ofisinin X hesabından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlaçların transfer süreci, Mossad Şefi David Barnea'nın İsrailli esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar ile anlaşmasının ardından gerçekleşecek." ifadesi yer aldı.

"Çarşamba, Katar Hava Kuvvetlerine ait iki uçak, kaçırılanların tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda İsrail'de hazırlanan listeye göre Fransa'dan satın alınan ilaçları taşımak üzere Mısır'a doğru havalanacak." bilgisine yer verilen açıklamada, uçaklar Mısır'a ulaştığında Katar temsilcilerinin ilaçları Gazze Şeridi'ne, oradan da nihai varış noktasına taşıyacağı belirtildi.

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.