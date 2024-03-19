İsrail ve Hamas görüşmeleri başladı karar mercii Yahya Sinwar olacak

19 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:59

İsrail basını, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşması için müzakerelerin yeniden başladığını duyurdu. Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki heyet, Katar'a ulaştı. İki hafta sürmesi planlanan görüşmelerin, uzun, zorlu ve karmaşık geçeceği ve sabır gerektiği ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili tarafından bildirildi.

İsrail televizyonu Kanal 12, görüşmelerin Doha'da özel kompleksteki bir otelde gerçekleştiğini açıkladı. İsrail temsilcilerinin odasıyla Hamas temsilcilerinin odasını ayıran bir koridor bulunduğu ve iki tarafın bir araya gelmeyeceği, görüşmelerin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla yürütüleceği açıklandı.

Katar'daki Hamas temsilcilerinin karar yetkisinin bulunmadığı, görüşmelerdeki kararların Hamas lideri Yahya Sinwar'a iletileceği bu yüzden cevabın gelmesinin 24 saat ila 36 saat arasında gerçekleşeceği belirtildi.

HAMAS'IN SON TEKLİFLERİ 'AKIL DIŞI' BULUNMUŞTU

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. Haaretz gazetesine göre İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

Hamas, 14 Mart'ta, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.