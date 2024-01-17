İsrail yanıldı! Gazze tüneli tahminleri doğru çıkmadı

17 Ocak 2024 12:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:56

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık gerekçesiyle İsrail, Gazze'ye 103. gündür bombalar yağdırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 24 bini aşkın Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, Gazze'de bir üstünlük elde edemedi. Gazze'deki tünellerle de baş edemeyen İsrail'den üst düzey bir yetkilinin açıklamaları ise dikkat çekti.

ABD basınından New york Times'a konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, Gazze'deki tünel ağının tahmini uzunluğunun 550-750 kilometre olduğunu, beklediklerinden daha da uzun çıktığını söyledi.

Geçtiğimiz ay Hamas tünellerinin yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olduğu iddia eden İsrail ordusu yanıldığını kabul etti. Gazeteye konuşan İsrailli istihbarat yetkilileri, sadece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un altındaki tünellerin uzunluğunun dahi 150 kilometreden fazla olduğunu aktardı.

HAMAS LİDERLERİ YER ALTINDA ARANIYOR

Yetkililer bu tünellerde şu an yoğun çatışmalar yaşandığını ve İsrail birliklerinin Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve diğer üst düzey isimleri yer altında aradığını belirtti. İki İsrailli yetkili, Gazze'de tünellere giriş için birbirinden bağımsız 5 bin 700 nokta olduğunu öne sürdü.

New York Times'ın haberinde tünellerle ilgili verilen son bilgilerin teyit edilemediği ve İsrailli yetkililerin birbirinden farklı değerlendirmeler yaptığı vurgulandı.

SALDIRILAR TÜNEL TESPİTLERİNİ HIZLANDIRDI

Gazeteye konuşan İsrailli bir yetkili, daha önce sadece tek bir tüneli tespit etmek için bir yıl çaba sarfedildiğini ancak kara operasyonuyla birlikte bu sürecin hızlandığını söyledi.

Sahada tünellerle ilgili geniş kapsamlı istihbarat toplama imkanı bulunduğunu söyleyen kaynak, Hamas militanlarının bilgisayarlarından da evlerinde tünel girişi bulunan ailelerin listesinin ele geçirildiğini öne sürdü.

İsrailli yetkili tünellerin yok edilmesinin yıllar sürebileceğini belirtirken, yıkım işleminden önce tünellerin haritalandırılması ve bubi tuzaklarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Haberde tünellerden bazılarının savaşmak için bazılarınınsa silah üretmek için inşa edildiği, ayrıca farklı kalitede ve biçimde tünellerin bulunduğu aktarıldı.