Tgrt Haber
12 Ocak 2024 21:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:51

İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor

İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana kanlı saldırıların hedefi olan Gazze'de iletişim ve internet yeniden kesildi. Topyekün ablukadaki şehirde bombardıman devam ederken, 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli&#039;den haber alınamıyor
İsrail, Gazze, Elektrik, Filistin, İnternet

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar devam ediyor. On binlerce Filistinli bombardımanlarda hayatını kaybederken, yerinden edilmiş binlerce kişi de insani krizin derinleştiği şehirde yaşam mücadelesi veriyor.

İNTERNET VE ELEKTRİK KESİLDİ

Yakıt ikmalinin durduğu, sınırlı yardımın ulaştığı Gazze'de şimdi de internet ve elektrik kesildi. 

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan açıklamada, "Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm hizmetlerin (cep telefonu, sabit hat ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor

İSRAİL GAZZE'DE ALT YAPILARI HEDEF ALDI

Bir diğer telekomünikasyon şirketi Ooredoo'dan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle telekomünikasyon ve internet şirketlerini besleyen ana hatların defalarca zarar gördüğü belirtildi.

İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor

HİZMETLERİN TÜMÜ DURDU

Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde şirketin tüm hizmetlerinin durduğu kaydedilen haberde, kuzey kesimde iletişimin kesintili olarak devam ettiği aktarıldı.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI 9. KEZ KOPTU

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

ABD'li Bakan Antony Blinken'a Tel Aviv'de protesto
Oynat

ABD'li Bakan Antony Blinken'a Tel Aviv'de protesto

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

Haberler>Dünya>İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor
İsrailGazzeElektrikFilistinİnternet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...