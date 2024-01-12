İsrail yine alt yapıları hedef aldı! 2 milyon Gazzeli'den haber alınamıyor

12 Ocak 2024 21:47 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:51

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar devam ediyor. On binlerce Filistinli bombardımanlarda hayatını kaybederken, yerinden edilmiş binlerce kişi de insani krizin derinleştiği şehirde yaşam mücadelesi veriyor.

İNTERNET VE ELEKTRİK KESİLDİ

Yakıt ikmalinin durduğu, sınırlı yardımın ulaştığı Gazze'de şimdi de internet ve elektrik kesildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'dan yapılan açıklamada, "Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm hizmetlerin (cep telefonu, sabit hat ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL GAZZE'DE ALT YAPILARI HEDEF ALDI

Bir diğer telekomünikasyon şirketi Ooredoo'dan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları nedeniyle telekomünikasyon ve internet şirketlerini besleyen ana hatların defalarca zarar gördüğü belirtildi.

HİZMETLERİN TÜMÜ DURDU

Gazze'nin güneyi ve orta kesiminde şirketin tüm hizmetlerinin durduğu kaydedilen haberde, kuzey kesimde iletişimin kesintili olarak devam ettiği aktarıldı.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI 9. KEZ KOPTU

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.