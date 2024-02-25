İsrail yine karıştı! Netanyahu istifaya çağrıldı, 19 kişi gözaltına alındı

25 Şubat 2024 03:53 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 03:54

Göstericiler, Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplandı ve Netanyahu'nun istifasını ve erken seçimler yapılmasını talep etti. Protestolar sırasında bazı göstericiler polis bariyerlerini aşmaya çalıştı ve polis olayları kontrol altına almak için gözyaşartıcı gaz kullandı.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı koalisyon ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in resminin altında "güvenlik açığı" yazılı dev pankart açtı.

"SEN BAŞTASIN, SEN SUÇLUSUN"

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

Gösteriye katılan Dana Yoreved, yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin halkına karşı sorumlu davranmadığını düşündüğü gerekçesiyle protestoya katıldığını, hükümeti devirmek için değil ama seçimler adına yeni bir tarih belirlemek amacıyla sokağa indiklerini söyledi.