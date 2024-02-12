İsrail yine kendi vatandaşlarını vurdu: 8 esirden 3’ü öldü

12 Şubat 2024 21:18 - Güncelleme : 12 Şubat 2024 21:27

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÖLEN ESİR SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzzeddin el-Kassam Tugayları, dünkü İsrail saldırısında ağır yaralanan 8 esirden 3'ünün daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu durumda ölen esir sayısı 5'e yükseldi.

"TÜM SORUMLULUK İSRAİL'E AİT"

Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail’in düzenlediği bombardımanlarda 2 esirin hayatını kaybettiğini ve 8 esirin de ağır şekilde yaralandığı bildirilmişti. Yaralı esirlere gerekli tıbbi yardımın sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, devam eden bombardımanlar nedeniyle yaralıların hayatlarına yönelik tüm sorumluluğun İsrail’e ait olduğu belirtilmişti.

4 GÜNLÜK İNSANİ ARA...

Öte yandan İsrail ve Filistin arasında geçtiğimiz sene 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas, Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 136 İsrailli esir bulunurken, en az 30 esirin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.