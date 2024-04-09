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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 07:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 07:26

İsrail yine mülteci kampını vurdu! Bir belediye başkanı ile çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail savaş uçakları bu kez de El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Kamptaki belediyeye ait ortak hizmetler binası hedef alınırken aralarında belediye başkanının da oluğu çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'deki katliamında geri adım atmıyor. Hedefke bu kez de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı vardı. Kampta yer alan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef alan İsrail uçakları çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu .

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

YARALI SAYISI DA FAZLA

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı  El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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