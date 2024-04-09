İsrail yine mülteci kampını vurdu! Bir belediye başkanı ile çok sayıda Filistinli öldürüldü

09 Nisan 2024 07:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 07:26

İsrail, Gazze'deki katliamında geri adım atmıyor. Hedefke bu kez de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı vardı. Kampta yer alan belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef alan İsrail uçakları çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu .

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

YARALI SAYISI DA FAZLA

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.