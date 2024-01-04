İsrail yine sivilleri hedef almaktan çekinmedi: Gazze'ye saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

04 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:26

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 90 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede devam eden bombardımanında çoğu çocuk ve kadın 22 bin 313 kişi hayatını kaybederken, İsrail güçleri aralıksız bölgede saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri dün geceden bu yana savunmasız sivillere bomba yağdırdı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 20, Filistin Kızılayı’na (PRCS) ait merkeze düzenlenen saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin güneyindeki Refah kentindeki hava saldırısında ise 4 Filistinli öldü. El-Masawi’de 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki El-Masawi bölgesine saldırdı. Salah ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda aynı aileden 14 kişi hayatını kaybederken, onlarca Filistinli yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin en gencinin 5 yaşında olduğunu ve tamamına yakınının10 yaşın altında olduğunu aktardı.

BATI ŞERİA'DA BASKIN

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Tubas şehrine bağlı Tamun kasabasına baskın düzenledi. İsrail güçlerinin bölgedeki çok sayıda eve düzenlediği baskınlar sırasında vurduğu 29 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.