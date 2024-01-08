İsrail Yüksek Mahkemesi kritik başvuruyu reddetti: Gazze’de gazetecilere geçit yok!

08 Ocak 2024 23:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 23:37

İsrail’in Gazze’deki saldırıları sürerken gazetecilerin bölgeden görüntü alması ve doğru bilgiyi aktarmasıyla ilgili de sorunlar giderek büyüyor. İsrail sık sık basın mensuplarına müdahalede bulunuyor. Bu da yetmezmiş gibi tepki gösteren gazetecilere fiziki saldırı yapıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Gazeteciler Derneği'nin İsrail askerleri eşlik etmeden yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne erişiminin kolaylaştırılmasını talep eden başvurusuyla ilgili kararını verdi.

“İSRAİL ASKERİNİ TEHLİKEYE ATAR”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Gazeteciler Derneği'nin İsrail askerleri eşlik etmeden yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi’ne erişiminin kolaylaştırılmasını talep eden başvurusunu reddetti. İsrail basınında yer alan haberde, mahkemenin kararında gazetecilerin Gazze Şeridi’ne girişine izin verilmesinin İsrail ordusunu tehlikeye atacağını savunduğu belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılardan bu yana yabancı gazeteciler, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuyla birlikte seyahat etti, askeri kurallara uydu ve çektikleri görüntülerin yayınlanmadan önce ordu tarafından incelenmesine izin verdi.

Mahkemenin söz konusu kararının İsrail'in 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıların haber yapılmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Wael Dahduh'un oğlu Hamza Dahduh olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü. Al Jazeera muhabiri Wael Dahduh İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.