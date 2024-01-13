İsrail'de büyük kayıp: Üst düzey komutan El-Kassam Tugayları tarafından öldürüldü

13 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:27

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.

GAZZE’DEKİ SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.