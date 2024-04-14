14 Nisan 2024 00:46 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:54
İsrail'de hava saldırıları sonrası sirenler çaldı!
Hizbullah'ın İHA'larla saldırı başlattığı İsrail'de hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Tüm dünya İsrail'e yönelik saldırılara kilitlendi... İsrail'in İran konsolosluğunu vurması sonrasında İran'dan beklenen saldırı geldi. Binlerce insansız hava araçları fırlatarak İsrail'e saldırı başlattığı İran'ın İHA'ları saatler içinde İsrail'de olacağı ifade edildi.
İran'ın yanısıra Lübnan tarafından da İsrail'e roket fırlatıldı. İran'ın İsrail'e yapacağı saldırının 48 saat içinde gerçekleşmesini beklerken Lübnan'dan akşam saatlerinde füze saldırısı yapıldı. İsrail'e şu an dört cepheden saldırılıyor. Hava saldırıları sonrası İsrail'de siren sesleri duyulmaya başlandı.
İsrail'de çalan hava saldırısı siren sesleri sosyal medyada yayıldı.
Kaynak: TGRT Haber