İsrail'de hava saldırıları sonrası sirenler çaldı!

14 Nisan 2024 00:46 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:54

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

İran İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı! İşte en net Şahid-136 görüntüsü...

Tüm dünya İsrail'e yönelik saldırılara kilitlendi... İsrail'in İran konsolosluğunu vurması sonrasında İran'dan beklenen saldırı geldi. Binlerce insansız hava araçları fırlatarak İsrail'e saldırı başlattığı İran'ın İHA'ları saatler içinde İsrail'de olacağı ifade edildi.

İran'ın yanısıra Lübnan tarafından da İsrail'e roket fırlatıldı. İran'ın İsrail'e yapacağı saldırının 48 saat içinde gerçekleşmesini beklerken Lübnan'dan akşam saatlerinde füze saldırısı yapıldı. İsrail'e şu an dört cepheden saldırılıyor. Hava saldırıları sonrası İsrail'de siren sesleri duyulmaya başlandı.

İsrail'de çalan hava saldırısı siren sesleri sosyal medyada yayıldı.