İsrail'de ortalık çok karışık! Ana muhalefet lideri: Tarihindeki en iğrenç hükümet

24 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:20

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, bu hafta Meclise sunulacak olan zorunlu askerlik yasa tasarısını hedef aldı. Lapid, Ultra Ortodoks Yahudileri (Haredliler) askerlikten muaf tutmayı hedefleyen zorunluk askerlik yasa tasarısına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümeti "İsrail tarihindeki en iğrenç hükümet" olarak nitelendiren Lapid, "Bu hafta sunulacak olan zorunlu askerlik yasa tasarısı, ülke tarihindeki en iğrenç hükümetin yüzüdür: Yalan, sorumluluktan kaçma ve kan ile kan arasında ayrımcılık." ifadelerini kullandı.

''İSRAİL ORDUSU ASKER SIKINTISI ÇEKİYOR''

Lapid, İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Utanılacak bir şey yok. 6 aydır süren acı dolu savaşın ardından İsrail ordusu asker sıkıntısı çekiyor ve hükümet 10 binlerce gence askerlikten muafiyet teklif ediyor. Bu bir utançtır ve bu hükümette kim oturmaya devam ederse, bu utanca ortaktır."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da 28 Şubat'ta, ülkede askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi kesimin de 7 Ekim'den sonra ortaya çıkan tabloda askere alınması çağrısı yapmıştı.

''HAREDİLER DE ASKERLİK YAPSIN''

Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda 3'te ikisinden fazlası kadın ve çocuk, 32 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, daha önce yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yapmıştı.

Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını belirtmişti.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti.