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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 07:39 - Güncelleme : 20 Mart 2024 07:39

İsrail'den 2 ülke sınırına yeni tugay

İsrail ordusu, kuzeyde Suriye ve Lübnan sınırındaki işgal altındaki Golan Tepelerinde "operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda" yeni bir tugay kurduğunu duyurdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail&#039;den 2 ülke sınırına yeni tugay

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "HaHarim" adlı yeni tugay, "operasyonel ihtiyaçlar" nedeniyle kuruldu.

Birkaç hafta içinde faaliyetlerine başlayacak yeni tugayın, Lübnan sınırındaki er-Rus Dağı ve işgal altındaki Golan Tepelerindeki Suriye sınırındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nda, "arazi koşullarına uygun" görev yapacağı belirtildi.

İsrail ordusu ve Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren sınır boyunca çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

İsrailli yetkililer son zamanlarda, Hizbullah'ın ülkenin güney sınırından çekilmemesi durumunda Lübnan'a yönelik saldırıları genişletme tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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