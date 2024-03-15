İsrail'den ABD'ye erken seçim tepkisi: Muz cumhuriyeti değiliz

15 Mart 2024 02:41 - Güncelleme : 15 Mart 2024 02:42

ABD ile İsrail arasında 'erken seçim' krizi yaşanıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 160 gündür devam ederken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun, İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, İsrail’de erken seçim çağrısında bulundu.

Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor" dedi. Schumer'ın bu sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden tepki geldi.

The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun halkın büyük çoğunluğu tarafından desteklenen kararlı bir politika izlediği iddia edilen açıklamada, "İsrail muz cumhuriyeti değil, Netanyahu'yu Başbakan seçen bağımsız ve gururlu bir demokrasidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Schumer'in sözlerinin aksine, İsrail halkının, Hamas'a karşı kesin bir zaferi desteklediği ve bir "Filistin terör devleti kurulması yönündeki her türlü uluslararası talimatı" reddettiği savunularak, "Senatör Schumer'in İsrail'in seçilmiş hükümetine saygı duyması ve hükümetin altını oymaması bekleniyor. Bu her zaman doğrudur ancak savaş zamanlarında daha da doğrudur." ifadeleri kullanıldı.

GANTZ'TAN DA TEPKİ GECİKMEDİ

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise Schumer'in İsrail'de erken seçim yapılması yönündeki çağrılarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Gantz, "ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, İsrail'in dostudur ve bugünlerde dahi bize çok yardımcı oluyor." diyerek, ABD'li Senatörün açıklamalarında "hata yaptığını" ifade etti.

İsrail'in güçlü bir demokrasi olduğunu ve ülkenin geleceğini yalnızca vatandaşlarının belirleyeceğini savunan Gantz, "Bu konuda herhangi bir dış müdahale yanlış ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.