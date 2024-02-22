İsrail'den esir takası için umut ışığı: Yeni anlaşma girişimleri var

22 Şubat 2024 09:36 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:00

Geçtiğimiz haftalarda Mısır'ın başkenti Kahire'de süren esir takası ve ateşkes anlaşmasına dair umutların yitip gittiği noktada İsrail'den açıklama geldi. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, esir takası konusunda yeni bir anlaşma girişimleri olduğunu söyledi. Gazze'deki esirleri kurtarmak için bölgenin altının üstüne getirildiğini söyleyen Gantz, '' (Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli esirlerden oluşan) Kız ve erkek çocukların evlerine dönmesi için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız.” dedi.

Gantz, esir takası konusunda anlaşma sağlanamazsa Ramazan ayında da Gazze'ye yönelik saldırıların süreceği tehdidinde bulundu. Bugün parlamentoda tek taraflı Filistin devletinin ilanına karşı çıkan bir karara büyük çoğunlukla oy verdiklerini dile getiren Gantz, "7 Ekim'den sonra teröre (Filistin devletine) bu kadar destek verilmesi yanlış olur. Siyasi çözümlerin doğrudan yapılması gerekiyor, aksi takdirde sürdürülebilir olmaz.” ifadesini kullandı.

Gantz, İsrail'in, gelecekteki her durumda Gazze Şeridi'nin tamamında üstünlüğünü ve güvenlik operasyonları yürütme kabiliyetini koruyacağını, görevlerinin sivil kontrolün dışında yüzde 100 güvenlik kontrolünü sağlamak olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, bölgenin yerinden edilmiş Filistinlilerden boşaltılmasının ardından saldırılara başlayacaklarını belirten Gantz, "Refah'ı temizlemenin önemi orada faaliyet gösteren Hamas güçlerini vurabilme yeteneğinde ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırma ihtiyacında yatıyor." dedi.

''FİLİSTİN'DE BÖLGESEL YÖNETİMİ KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ''

Gazze Şeridi'nde pek çok tarafın sivil olarak faaliyet gösterebileceğini ancak Hamas'ın bunu yapamayacağını savunan Gantz, şunları söyledi:

"Katillerin geri dönüp İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği yerleri kontrol etmesine izin vermeyeceğiz ve yardımların ABD'nin desteğiyle ılımlı Arap ülkelerinden oluşan uluslararası bir yönetim aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılması için bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz."

"İran'la mücadelede ılımlı ekseni güçlendirmek, Filistinlilerin Gazze'de yeni bir yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olacak bölgesel yönetimi kurmak ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki dostlarımızın yaptığı gibi, yatırımların okul müfredatının değişmesine de yönlendirilmesini sağlamak için çalışıyoruz."

MESCİD-İ AKSA İÇİN ILIMLI MESAJLAR

Gantz, hükümetin ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlayacak kararlar almasıyla ilgili de konuştu. Gantz, ramazan boyunca mümkün olan en fazla sayıda kişinin Mescid-i Aksa'ya girişini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.