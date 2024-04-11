İsrail'den Gazze'de halk pazarında katliam: 8 Filistinli hayatını kaybetti

11 Nisan 2024 19:14 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 19:50

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.