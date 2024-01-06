İsrail'den Hizbullah'a tehdit: Savaş çıkabilir

06 Ocak 2024 05:41 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 05:41

İsrail devlet televizyonu KAN'ın hükümetten yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah'ın sınırdan uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılması için bir dizi girişimde bulunulduğu ancak Hizbullah'ın böyle bir anlaşmaya varma arzusunda olmadığı ifade edildi.

'SINIRLI SAVAŞ ÇIKABİLİR'

Yetkililer, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılmasını öngören bir anlaşmaya varılmaması durumunda iki taraf arasında "sınırlı bir savaş çıkabileceğini" kaydetti.

Yetkililer, Hizbullah'la savaş çıkması durumunda ise bunun tüm bölgede tansiyonun yükselmesine neden olacağını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, ister uluslararası siyasi düzenleme ister askeri harekat yoluyla olsun Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarına söz vermişti.

Eski Savunma Bakanı Benny Gantz da 15 Aralık 2023'te basına yaptığı açıklamada, "dünya Lübnan'daki Hizbullah'ı İsrail sınırından uzaklaştırmazsa bunu kendilerinin yapacağını" söylemişti.