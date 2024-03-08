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08 Mart 2024 00:16 - Güncelleme : 08 Mart 2024 00:18

İsrail'den korkunç infaz! Baba ile oğlun çürümüş cesetleri bulundu

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bini aşkın masum Filistinli sivili katleden İsrail yine korkunç bir infaz gerçekleştirdi. Han Yunus'ta İsrail güçlerince infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş cesetleri bulundu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail&#039;den korkunç infaz! Baba ile oğlun çürümüş cesetleri bulundu
Gazze Şeridi, İsrail Güçleri, Infaz

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.

CESETLERİ ÇÜRÜMÜŞ HALDE BULUNDU

AA kameramanı, Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede yer alan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan çürümüş haldeki biri çocuk iki cesedi görüntüledi.

İsrail'den korkunç infaz! Baba ile oğlun çürümüş cesetleri bulundu - 1. Resim

İSRAİL'DEN KORKUNÇ İNFAZ

Bölgede saldırılar nedeniyle tahrip olmuş yapıların arasında AA kameramanına konuşan bir Gazzeli, baba ile oğlunun günler önce İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce askerler tarafından giysilerinin değiştirildiğini anlattı.

İsrail'den korkunç infaz! Baba ile oğlun çürümüş cesetleri bulundu - 2. Resim

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri infaz ettiğine dair görüntüler ve haberler sosyal medyada sıklıkla yer buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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