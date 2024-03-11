İsrail'den Lübnanlılara Hizbullah uyarısı: Uçaktan broşür bıraktılar

11 Mart 2024 12:47 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:00

İsrail, Gazze'ye saldıracağı bölgelere uçakla yaptığı broşür uyarılarını bu kez Lübnan'a yaptı. İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri "Hizbullah konusunda uyaran broşürler" attı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava uçakları (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ederek sınır bölgesindeki Vazzani beldesi sakinlerine broşürler attı.

''HAYATINIZI RİSKE ATIYORLAR''

Ülkenin güneyinde yaşayanlara hitaben yazılan broşürde, "Hizbullah sizin ve ailelerinizin hayatlarını riske atıyor. Hizbullah'ın silahları ve üyeleri yerleşim alanlarınıza giriyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah Hareketi ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalardan bu yana ikinci defa Lübnan halkına uyarı broşürleri atıyor.

238 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 239 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.