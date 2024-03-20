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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 00:41 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:42

İsrail'e silah satışına bir ülke daha son veriyor!

İsrail'e yönelik silah yaptırımlarına bir ülke daha katıldı. Gazze'ye işgali süren İsrail'e Kanada silah satışı yapmayacağını duyurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail&#039;e silah satışına bir ülke daha son veriyor!

İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarına karşı bir ülke daha silah satışını durdurma kararını aldı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını açıkladı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Kanada, İsrail’e silah satışını askıya almaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı açıklamada, Kanada’nın gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracağını belirterek, bunun sembolik değil gerçek bir hamle olacağını ifade etti.

Kanada parlamentosu, dün İsrail’e yönelik silah satışının durdurulması yönünde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 117'ye karşı 204 oyla kabul etmişti. Önerge, ayrıca uluslararası toplumu İsrail ve Filistinliler arasındaki ihtilafı çözmek için iki devletli çözüm için çalışma çağrısında bulunuyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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