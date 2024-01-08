İsrail'in gazeteci katliamına Kolombiya'dan tepki! Öldürerek susturuyorlar

08 Ocak 2024 08:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:17

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh'un fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü" ifadesini paylaştı. İsrail uçaklarının 7 Ocak'ta Han Yunus'ta görev başındaki basın mensuplarını taşıyan aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI BİR KİŞİ DAHA ARTTI

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109 olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına, saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunulmuştu.