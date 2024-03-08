İsrail'in Gazze'deki stratejik yeni yolu! Uydu görüntüleriyle belgelendi

08 Mart 2024 14:08 - Güncelleme : 08 Mart 2024 14:16

Uzmanlar, yolun Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmesini önlemek için bir engel olarak kullanılacağından korkuyor. Yeni yol, İsrail'in Gazze'yle sınır hattındaki Nahal Oz kibbutzundan başlıyor, Gazze'yi doğudan batıya tamamen geçip, batıdaki kıyı bölgesinde sona eriyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski güvenlik danışmanı emekli general Jacob Nagel, yeni yolun amacının güvenlik güçlerinin yeni tehditlerle uğraşırken bölgeye hızla erişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

HİÇ KESİLMEDEN DEVAM EDEN TEK GÜZERGAH

Yeni yol Gazze'yi kat ediyor ve bölgenin orta ve güney kesimleri altında kalıyor. Bölgenin doğu ve batısını birbirine bağlayan bir yol şebekesi zaten olsa da, İsrail Ordusu'nun inşa ettiği yol Gazze boyunca hiç kesilmeden devam eden tek güzergah.

Ayrıca bölgeyi kat eden iki ana arter Selahaddin ve El Raşid yollarıyla da kesişiyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen ay Hamas'la savaş sonrası Gazze'de İsrail'in güvenlik kontrolünü ucu açık bir şekilde elinde tutacağı vizyonunu açıklamıştı.

Birçok lider de daha önce İsrail'i, Filistinlileri kalıcı olarak yerlerinden etmemek ya da "Gazze'yi küçültmemek" konularında uyarmıştı. Yeni yol, büyük ihtimalle İsrail'in savaş sonrasındaki stratejisi konusundaki tartışmayı yeniden başlatacak.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, bir "operasyonel köprübaşı" elde etmeye, asker ve ekipman taşınmasını sağlamaya çalıştıkları yanıtını verdi.