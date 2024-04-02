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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 09:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:51

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze

Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğu'na yönelik hava saldırısının ardından Tahran'da halk ayaklandı. İsrail karşıtı protestolarda ''Füzeye karşı füze'' sloganları atıldı.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğu'na İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkili hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Tahran'da yüzlerce kişi sokaklara döküldü, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze - 1. Resim

Saldırının arkasında ABD'nin olduğunu düşünen yüzlerce protestocu, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde karşılık verilmesini, büyükelçiliğine saldırılmasını istediğini dile getirdi.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze - 2. Resim

''FÜZEYE KARŞI FÜZE''

Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık "Füzeye karşı füze" sloganı atarak İsrail'e füze atılması gerektiğini söyledi. Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına alması dikkati çekti.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze - 4. Resim

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'nu vurmasının ardından halk ayaklandı: Füzeye karşı füze - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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