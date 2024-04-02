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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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02 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:53

İsrail'in saldırısında uluslararası kuruluşun 7 çalışanı da öldü

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 7 çalışanı yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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