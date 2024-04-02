02 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:53
İsrail'in saldırısında uluslararası kuruluşun 7 çalışanı da öldü
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.
Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 7 çalışanı yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı