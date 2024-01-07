İsrail'in 'Savaşın ertesi günü komedisi' Filistinliler tarafından reddedildi

07 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:15

İsrail, Gazze'ye 93 gündür bombalar yağdırırken bir yandan da savaş sonrası aşamaları ve bölgenin nasıl yönetileceğiyle ilgili planlar yapıyor. Planlara göre bölgenin, İsrail'in geniş güvenlik kontrolü altında bir Filistin otoritesi tarafından yönetilmesini öngörülüyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı konuya dair açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki işlerin yönetilmesine ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere "savaşın ertesi günü komedisi" olarak tanımladı ve uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Bu komedi, soykırım savaşının devamından, Filistin davasının tasfiyesinden, İsrail'in işgalci güç olarak yalnızca Filistin halkını ilgilendiren bir iç meseleye müdahil olmasından başka bir şey değildir" ifadeleri kullanılarak, Gazze'de ateşkesin ve "soykırım savaşının durdurulmasının" önceliği vurgulandı.

Filistin bu açıklamaları, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın perşembe gecesi Hamas hareketinin Gaze'yi kontrol etmek için geri dönmeyeceğini belirttili 'savaş sonrası' planını açıklamasının ardından yaptı.

İSRAİL'İN 'SAVAŞ SONRASI' PLANLARI

Tel Aviv'in planlarına göre, İsrail operasyonlarını serbestçe yürütme hakkını koruyacak, ABD liderliğinde çok uluslu bir güç, Avrupa Birliği ve bölgesel ortaklarla birlikte bölgenin yeniden inşası konusunda sorumlu olacak. İsrail yerleşim bölgeleri yeniden kurulmayacak, İsrail sivil varlığı bulunmayacak, bölgenin Filistin otoriteleri tarafından yönetileceği belirtiliyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.