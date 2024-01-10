İsrailli milletvekilinden insanlık dışı çağrı: Orada masum yok, Gazze'yi yakın

10 Ocak 2024 14:03 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:33

İşgalci İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 23 bini geçti.

Birçok ülke İsrail'in saldırılarının son bulması için ateşkes çağrılarını sürdürürken Genel Başkanlığını Binyamin Netanyahu'nun yaptığı Likud Partisi'nin milletvekili Nissim Vaturi'den insanlık dışı bir çağrı geldi.

SOYKIRIM DAVASI ÖNCESİ SKANDAL ÇAĞRI

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı suçlamalarıyla ilgili Güney Afrika'nın açtığı davanın görülmesinden kısa bir süre önce Gazze'nin yakılması çağrısını yineleyen Vaturi, kasım ayında attığı "Gazze'yi hemen yakın" paylaşımından dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.

Vaturi, bu paylaşımının geniş çapta kınamaya yol açtığını ve Facebook'tan geçici olarak yasaklandığını söyledi.

"ORADA MASUM İNSAN YOK"

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Vaturi, "Askerlere zarar vermektense binaları yakmak daha iyidir. Orada hiç masum yok" gibi skandal bir ifadeye daha imza attı. Vaturi, IDF'nin masum sivilleri kuzey Gazze'den tahliye etmeyi başardığını söyleyerek “Hala orada olanlara merhametim yok. Bunları ortadan kaldırmamız lazım” dedi.

"YAKIT VERMEYİN, SU VERMEYİN"

Vaturi, kasım ayında yaptığı bir paylaşımda, "Kaçırılanlar geri dönene kadar yakıt vermeyin, su vermeyin! Gazze'de internet var mı yok mu endişesi hiçbir ley öğrenemediğimizi gösteriyor. Fazla insancıldık. Gazze'yi yakın, artık daha azı değil" ifadelerini kullanmıştı.