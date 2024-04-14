Füze saldırısı alay konusu oldu: İsraillilerden 'oyuncaklı' gönderme

14 Nisan 2024 10:00 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:09

İran dün gece saatlerinde İsrail'e hava saldırısı başlattı. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleşen saldırının ardından iki ülkeden de peş peşe açıklamalar geldi.

İRAN FÜZELERİ SOSYAL MEDYADANIN DİLİNE DÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'ın saldırısında ülkenin güneyindeki bir askeri üstün hafif hasar aldığı açıklandı. Saldırıların ardından sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.

İsrailliler İran'ın fırlattığı füzelerle dalga geçti. Bir kullanıcı oyuncakla video çekerek "İran'ın yollayabileceği tek Drone budur" dedi. O paylaşım kısa sürede gündem oldu.