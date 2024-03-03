İstemsiz hareketleri Putin'i ele verdi! 2 saat boyunca kendine engel olamadı

03 Mart 2024 12:05 - Güncelleme : 03 Mart 2024 12:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ulusal devlet başkanlık konuşması gerçekleştirdi. Putin, bu konuşma sırasında sanki istemsiz hareketlerini kontrol altında tutmaya çalışıyor gibiydi. Eski bir İngiliz istihbarat yetkilisi, Putin'in bu hallerine açıklık getirdi. Konuşması sırasında nükleer savaş tehditlerini, Batılı liderlere uyarılarına dair sözlerini yineleyen Putin, yeni bir iddiada bulunamadı.

Eski istihbaratçıya göre ise Putin, bu 'sıradan' tehditlerini sıralarken kaybetmiş gibi görünüyordu. Üstelik bir noktaya değinirken defalarca kameraya bakmayı başaramıyordu ve sesi boğuk ve gergindi.

İSTEMSİZ HAREKETLER PARKİNSON HASTALIĞINA İŞARET

Putin'in bu gergin hareketleri, 2 saatlik konuşması boyunca da sürdü. Eski istihbarat yetkilisi, Putin'in istemsiz hareketleri kontrol etmek için vücudunu hareket ettirmesinin sebebinin Parkinson Hastalığı olabileceğini öne sürdü.

Eski bir İngiliz istihbarat görevlisi konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sanırım bunu eski işimde analiz etseydim oldukça rahatlardım. Enerjisi yok ve sürekli hareket etmesi, Parkinson Hastalığı olduğu yönündeki teoriyi destekleyebilir ve istemsiz spazmları önlemek için bunu yapmak zorundadır.

''GİDEREK PARANOYAKLAŞIYOR!''

"Halkıyla Batı hakkında konuşuyor ama aslında Batı için dolaylı tehditler dışında hiçbir şey yoktu, hepsi de alışılagelmiş tehditler... Çok gergin ve korkmuş görünen biri gibiydi ve açıkça bunun nasıl yapıldığıyla daha çok ilgileniyor."

"Belki de Aleksey Navalni'nin ölümünün sonrasını düşünüyordur ve belki de buna dair hiçbir kanıt olmasa da büyüyen bir ayaklanmanın olduğunu düşünüyordur. Onun durumunda, kendini güvensiz hissetmemesi zor olurdu ama inanıyorum ki o giderek paranoyaklaşıyor."

''KAYBETMEKTEN ÇOK KORKUYOR''

The Mirror'ın haberine göre eski istihbaratçı, Putin'in sık sık yapmamaya yemin ettiği şeyleri yaptığını, koşullardaki bir değişikliği mazeret veya sebep olarak öne sürdüğünü belirtti:

''Bunu işgal etmeyeceğini söyleyerek Ukrayna'ya, hatta 2014'te birliklerinin orada olmadığını söyleyerek Kırım'a yaptı.''

''Bu donuk sunum Batı'ya korkacak çok az şey sunuyor ve bu doğru olsa da olmasa da Putin, ülkesindeki desteği kaybetmekten daha çok korkuyor.''