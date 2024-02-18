İsveç'in NATO üyeliğine Macaristan'dan yeşil ışık

18 Şubat 2024 16:42 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 16:54

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından tek ülkeden beklenen yeşil ışık sonunda yandı. Macaristan Başbakanı Victor Orban, başkent Budapeş'te yaptığı basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliğinin 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda onaylanabileceğini söyledi.

Anlaşmazlığın kısa sürede çözüleceğine vurgu yapan Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtti. Fakat söz konusu adımlara dair bir detay vermedi.

MİLLETVEKİLLERİ BOYKOT ETMİŞTİ

Macaristan parlamentosu muhalefetin talebi üzerine İsveç'in üyeliğini görüşmek için 5 Şubat'ta olağanüstü toplanmıştı. Ancak Macaristan’da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz (Macar Yurttaşlar Birliği) ve KDNP'nin (Hristiyan Demokratik Halk Partisi) oluşturduğu koalisyon hükümeti söz konusu oturumu boykot etmiş, milletvekillerinin oturuma gelmemesi üzerine yeterli sayı toplanamamıştı.

Görüşmenin yapılacağı gün ABD dahil bazı NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ise Budapeşte'ye İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunda baskı uygulamak için Macaristan parlamentosunda hazır bulunmuştu.

Öte yandan Türkiye’nin ocak ayında onayladığı İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor.