İsveçli bakan Rusya'ya dikkat çekip uyardı: Savaşa hazır olmalıyız

07 Ocak 2024 23:00 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 23:39

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna topraklarını işgale kalkışan Rusya birçok noktayı kontrolü altına almıştı. Savaşın başlamasından bir süre sonra taarruz modundan savunmaya geçen Rusya, Ukrayna'nın saldırılarıyla ele geçirdiği bölgeleri tek tek kaybetmeye başladı.

Ukrayna'nın saldırıları sonucu büyük kayıplar veren Rusya, yeniden toparlanmak için askeri teçhizat yapmaya başladı. Rusya'nın bu hareketini yakında takip ettiğini belirten İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin da vatandaşlarını ciddi şekilde uyardı. İsveç'te de savaş olabileceğini söyleyen Bohlin, "Halkımızın savaşa hazır olması gerekir" dedi.

GÜVENLİK DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumumunu yıl geçtikçe daha da kötüleşeceğini aktaran Bohlin, "Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddiye alınması gerekiyor. Yaklaşık 210 yıldır barış, İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım" dedi.

İsveç hükümetinin, ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını ifade eden Bohlin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini de örnek aldıklarını söyledi.