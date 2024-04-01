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01 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:46

İsviçre Alpleri'nde çığ felaketi: 3 ölü, 1 yaralı!

İsviçre'nin Alp Dağları'nda meydana gelen çığ felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsviçre Alpleri&#039;nde çığ felaketi: 3 ölü, 1 yaralı!

İsviçre’de çığ felaketi meydana geldi. Çığ, Zermatt kasabasına bağlı Riffelberg bölgesinde, yerel saatle 14.00 sularında düştü. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 4 kişilik bir dağcı grubu çığ altında kaldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI KURTULDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 kişi cansız olarak çıkartılırken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı dağcı hastaneye kaldırıldı ve tedavisi başlatıldı.

İsviçre Alpleri'nde çığ felaketi: 3 ölü, 1 yaralı! - 1. Resim

YETKİLİLER UYARDI!

Çığ altında kalan diğer kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bölgedeki yetkililer, çığ riskinin yüksek olması nedeniyle dağcılara dikkatli olmaları ve riskli bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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