İsviçre Alpleri'nde çığ felaketi: 3 ölü, 1 yaralı!

01 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:46

Manisa'da feci kaza: Bir aile yok oldu!

Manisa'da feci kaza: Bir aile yok oldu!

İsviçre’de çığ felaketi meydana geldi. Çığ, Zermatt kasabasına bağlı Riffelberg bölgesinde, yerel saatle 14.00 sularında düştü. Polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 4 kişilik bir dağcı grubu çığ altında kaldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALI KURTULDU

Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 kişi cansız olarak çıkartılırken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı dağcı hastaneye kaldırıldı ve tedavisi başlatıldı.

YETKİLİLER UYARDI!

Çığ altında kalan diğer kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bölgedeki yetkililer, çığ riskinin yüksek olması nedeniyle dağcılara dikkatli olmaları ve riskli bölgelere girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.