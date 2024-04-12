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12 Nisan 2024 14:26 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:28

İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor

İtalya’da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlama sonrasında kaybolan son işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor

İtalya’da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da patlama meydana gelmişti. Kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.

İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi. Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.

İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

ÖNCE YANGIN, SONRA PATLAMA

Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde ilk başta yangın çıkmış, daha sonra ise patlama meydana gelmişti.

İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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