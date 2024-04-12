12 Nisan 2024 14:26 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:28
İtalya’daki hidroelektrik santrali patlamasında bilanço ağırlaşıyor
İtalya’da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlama sonrasında kaybolan son işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya’da Suviana Gölü'ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan'da patlama meydana gelmişti. Kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.
İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi. Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı.
ÖNCE YANGIN, SONRA PATLAMA
Enerji firması Enel'e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde ilk başta yangın çıkmış, daha sonra ise patlama meydana gelmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı